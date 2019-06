Wahlkampfmanipulation: Trump würde Informationen ausländischer Geheimdienste „natürlich“ an Behörden geben

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat am Freitag versucht, seine irritierende Äußerung über die mögliche Verwendung ausländischer Geheimdienstinformationen im Wahlkampf zu relativieren. „Natürlich“ würde er entsprechende Informationen an das FBI oder den Justizminister übergeben, sagte Trump in einem Interview des Senders Fox News. Vorher müsse er sich diese aber ansehen, sonst könne er nicht wissen, ob es sich überhaupt um schädliche Informationen handele. Grundsätzlich glaube er aber nicht, dass ihm so etwas überhaupt angeboten würde.