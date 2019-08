Waldbrände: Brasilien will selbst über Verwendung von Hilfsgeldern entscheiden

Macron bezeichnete das Amazonasgebiet in Biarritz als „Gemeingut“ und beschwor die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft für die Region. Weil der Amazonasregenwald große Mengen an CO2 binden kann, ist er für das globale Klima von entscheidender Bedeutung. „Der Respekt vor der Souveränität eines Landes ist das Mindeste, was man in einer zivilisierten Welt erwarten kann“, schrieb Bolsonaro weiter.