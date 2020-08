Waldbrände Kalifornien in Flammen – und am Limit

Das Defizit in diesem Haushaltsjahr wird nun auf mindestens 54 Milliarden Dollar geschätzt. An noch höheren Abgaben und Einschränkungen von Leistungen wird der Staat nicht vorbeikommen. So soll die kalifornische Einkommenssteuer, die zusätzlich zur US-Einkommenssteuer anfällt, in der Spitze von 13,3 Prozent auf 16,8 Prozent erhöht werden.