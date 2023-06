In den großen Städten wie New York, Chicago und Philadelphia kann der Himmel den ganzen Tag über diesig sein, teilweise liegt Brandgeruch in der Luft. „Treffen Sie am Donnerstag Vorsichtsmaßnahmen. Wenn Sie unter gesundheitlichen Problemen leiden, einschließlich Atemwegserkrankungen wie Asthma, sollten Sie sich weniger im Freien aufhalten“, twitterte der Bürgermeister von New York City, Eric Adams.