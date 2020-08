Waldbrände Kalifornien in Flammen – und am Limit

Ausgelöst hat die Brände ein historischer Gewittersturm mit Tausenden von Blitzeinschlägen, der am Sonntag über Kalifornien getobt hatte. Im Westküstenstaat, dessen Wälder und Böden wegen der Hitze und jahrelanger Dürre knochentrocken sind, haben einige der fast 11.000 Blitze mindestens 367 Waldbrände entfacht. Die Bay Area, in deren Herzen das Silicon Valley liegt, ist nun vom Feuer umzingelt. Im Norden toben in den Weinbauregionen Napa Valley und Sonoma Brände. Im Süden schieben sie sich von Salinas, einer Stadt, die durch John Steinbecks Romane weltberühmt ist, heran. Im Westen zündelt es in den Santa Cruz Mountains und im Osten sind die Flammen so nah an die Silicon Valley Metropole San Jose herangekommen, dass ihre Außenbezirke evakuiert wurden. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Tesla-Stammwerk in Fremont. In ganz Kalifornien sind bislang 1400 Quadratkilometer verbrannt – rund anderthalbmal die Fläche von Berlin. Die Fläche steigt stündlich, weil fast alle Feuer bislang nicht eingedämmt sind.