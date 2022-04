Wareneinfuhr Baerbock sichert Litauen Beistand im Handelskonflikt mit China zu

Im Handelskonflikt mit China kann Litauen auf die Unterstützung Deutschlands setzen. „Die von Peking gegen Litauen verhängten Zwangsmaßnahmen sind nicht akzeptabel und wir sind uns einig: Sie müssen aufgehoben werden“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Freitag nach einem Treffen mit ihrem Amtskollegen Gabrielius Landsbergis in Vilnius. „Wir als Europa stehen geschlossen hinter Euch als unseren Partner, gerade auch in der (Welthandelsorganisation) WTO.“