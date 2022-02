Warenverkehr: Eskalation im Brexit-Streit: Nordirland will Warenkontrollen stoppen

„Ich habe nun eine formelle Anweisung erteilt, alle Kontrollen, die am 31. Dezember 2020 noch nicht in Kraft waren, heute um Mitternacht einzustellen“, sagte Poots. Silvester 2020 war der letzte Tag der EU-Mitgliedschaft Großbritanniens, erst am 1. Januar 2021 waren die Brexit-Regelungen in Kraft getreten.