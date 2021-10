Warenverkehr EU-Kommission will Brexit-Regeln für Nordirland deutlich vereinfachen

Ein weiteres Angebot der EU-Kommission sieht vor, den Papieraufwand bei Zoll-Formalitäten um die Hälfte zu reduzieren. London müsse den EU-Behörden dazu aber Zugang zu IT-Systemen in Echtzeit gewähren, so die Forderung. Brüssel deutete zudem Gesprächsbereitschaft an: „Unsere Vorschläge werden der britischen Regierung heute nicht als ein „Friss-oder-stirb“-Paket vorgelegt“, so ein Mitarbeiter der Kommission.