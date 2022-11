Warnung aus Kalifornien Der Marihuana-Schwarzmarkt blüht seit der Legalisierung

Die legale Cannabis-Branche kontert, dass der Mangel an Ladengeschäften das eigentliche Problem sei. Das fördere den Schwarzmarkt und damit die Kriminalität. In Kalifornien erlauben nur 38 Prozent der Kommunen Cannabis-Shops, in Colorado oder Oregon sind sie hingegen fast überall gestattet. „Staaten mit weniger legalen Cannabis-Läden haben in der Regel stärkeren illegalen Handel als Staaten, die freizügiger sind“, meint Bruce Barcott, Co-Autor der Studie „Opt Out Report“ von Leafly, einer Handelsplattform. In Colorado etwa wird die Zahl der illegalen Verkäufe auf nur ein Prozent geschätzt, in Oregon geht man von zehn Prozent aus.