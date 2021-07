Warnung vor Engpässen Supermärkte warnen vor Konsequenzen im Brexit-Streit um Nordirland

Britische Supermärkte haben vor Engpässen und höheren Preisen bei Lebensmitteln in Nordirland wegen des Streits zwischen London und der Europäischen Union gewarnt. In einem Brief an den britischen Brexit-Minister David Frost und EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic forderten sie beide Seiten am Sonntag auf, dringend eine Einigung zu finden, bevor eine Übergangsfrist Ende September ausläuft. Das teilte der britische Einzelhandelsverband BRC (British Retail Consortium) mit.