Warschau Rund eine Million Menschen protestieren gegen PiS-Regierung

01. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Tausende Menschen versammeln sich zu einem Marsch zur Unterstützung der Opposition in Warschau. Bild: Bild: dpa

Zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Polen haben am Sonntag rund eine Million Menschen gegen die Politik der nationalkonservativen Regierungspartei PiS demonstriert. Dies sei die größte Demonstration in der Geschichte Warschaus, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung dem Portal Onet.pl.