Bei einem bilateralen Treffen der beiden sollten am Donnerstag nach Angaben der US-Seite mehrere wirtschaftliche und militärische Vereinbarungen beschlossen werden, unter anderem der Verkauf von US-Drohnen an Indien. Bidens Regierung versucht offensiv, Indien als wichtigen Akteur im Indopazifik und auf der internationalen Bühne stärker an sich zu binden. Zahlreiche Politiker aus dem US-Kongress äußerten sich jedoch besorgt über die Menschenrechtslage in Indien.