Wasserkrise in Venezuela Caracas' Wasserversorgung wird zum privaten Luxus

In Robles' Apartmentkomplex floss das kostbare Nass anfangs an einem oder zwei Tagen in der Woche. Als Präsidentin der dortigen Vereinigung von Wohnungseigentümern entschloss sich die Venezolanerin zum Handeln, heuerte Lastwagen an, um den unterirdischen Vorratstank unter dem Gebäude in der schicken Wohngegend CampoAlegre anzufüllen. Mit etwas selbstauferlegter Rationierung reichte das, um die Einwohner mit Wasser zu versorgen - aber nur jeweils drei Mal am Tag, insgesamt eine Stunde lang. „Wenn du um fünf Uhr am späten Nachmittag verschwitzt nach Hause gekommen bist, konntest du nicht duschen“, schildert Robles, eine Kleinunternehmerin und Rechtsanwältin.