„Dass ein Land, mit so relevanten Technologieunternehmen wie Huawei oder ZTE auch die Regeln mitdefinieren will, ist naheliegend“, sagt ein deutscher Netzforscher, der in internationalen Standardisierungsgremien mitarbeitet. Zwar seien die Institutionen heute längst nicht mehr so stark US-dominiert, wie in der Frühzeit des globalen Netzes. Doch bis heute entscheiden US-Forschungseinrichtungen und -Techkonzerne maßgeblich mit, welche Regeln im Netz gelten und, welche Technologien Netzbetrieb, Sicherheit und Anwendungen ermöglichen. Dass China dabei zunehmend mitreden möchte, ist aus Sicht von Internetexperten also nachvollziehbar.