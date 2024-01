Während des Treffens gehe ich gerne über die Hauptstraße, die durch Davos führt und die für das Treffen komplett umgebaut wird: Läden und Restaurants werden ausgeräumt, Fassaden zugeklebt und Pavillons errichtet. Wer hier zwischen den hektischen Gestalten, die im Schnee zu wichtigen Treffen eilen (oder nur so tun), spazieren geht, sieht eine Promenade der Weltwirtschaft. Stolze Repräsentanzen der Techkonzerne, Palantir, Meta, Salesforce, im Wechsel mit indischen Bundesstaaten und Unternehmen, die man googeln muss. Golfstaaten, die Megaprojekte wie die Superstadt Neom anpreisen oder einfach sich selbst („The Emirates – Impossible is possible“). Allein SAP findet hier noch ein Plätzchen. Als ich 2007 das erste Mal in Davos war, hatte E.On noch ein großes Iglu. Seit Jahren schon laden die Inder von Tata Consultancy in „The Dome“. Klar, alles PR.