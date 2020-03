Wegen Coronavirus-Epidemie Bernie Sanders und Joe Biden sagen Wahlkampfauftritte ab

Die demokratischen US-Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders und Joe Biden haben Vorwahlveranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt. Sanders hatte geplant, am Dienstagabend in Cleveland aufzutreten, während die ersten Ergebnisse der Vorwahlen in sechs US-Bundesstaaten eintrudeln. Doch etwa drei Stunden vor dem geplanten Beginn sagte er die Veranstaltung ab. Sein Sprecher Mike Casca verwies auf Sorgen um die öffentliche Gesundheit. Auch Bidens Wahlkampfteam sagte eine Veranstaltung ab.