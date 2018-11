Wegen Doppelmordes: Mann in USA zum ersten Mal seit fünf Jahren auf elektrischem Stuhl hingerichtet

Bereits am 11. Oktober hätte Zagorski mit einer Giftspritze hingerichtet werden sollen. Die Vollstreckung verzögerte sich aber, weil er den Tod durch Stromschläge beantragte. Laut seiner Anwältin habe er gehofft, dass der Tod so sofort eintreten würde. Nach zwei Stromschlägen von je 20 und 15 Sekunden wurde der Verurteilte am Donnerstag in einem Hochsicherheitsgefängnis in Nashville für tot erklärt.