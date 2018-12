 Wegen Facebook-Posts: Türkei nimmt erneut deutschen Staatsbürger fest und verhängt Ausreiseverbot

Der Mann wird im Internet mehrfach im Zusammenhang mit einem pro-kurdischen Verein erwähnt. Auf dessen Facebook-Seite schrieben Mitglieder am 28. Dezember, dass das „langjährige Mitglied“ am Nachmittag des 27. am Flughafen Ankara von der türkischen Polizei verhaftet worden sei. „Er war in die Türkei gereist, um an der Beerdigung seiner Mutter ... teilzunehmen“, heißt es da.