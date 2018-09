Wegen Handelsstreit USA steigt zum größten Sojalieferanten der EU auf

Hintergrund des veränderten Einkaufsverhalten europäischer Importeure ist aber nicht nur die Vereinbarung zwischen Juncker und Trump. China hat US-Soja in der Handelsauseinandersetzung beider Staaten mit Strafzöllen belegt, so dass US-Farmer nun versuchen ihre Produkte verstärkt in Europa zu verkaufen, was die Preise senkt. Die EU importiert rund 35 Millionen Tonnen Soja-Bohnen pro Jahr. Diese werden vor allem für Tierfutter und für die Milchproduktion eingesetzt.