Wegen illegaler Migration Trump verhängt Strafzölle gegen Mexiko

US-Präsident Donald Trump will Mexiko mit neuen Druckmitteln in der Handelspolitik zum härteren Vorgehen gegen illegale Migration zwingen. Sämtliche Güter aus dem Nachbarland würden mit Zöllen von fünf Prozent belegt, kündigte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) via Twitter an. Der Zollsatz werde allmählich angehoben, „bis das illegale Immigrationsproblem behoben ist“. In Kraft treten soll die Maßnahme am 10. Juni. Trumps überraschende Bekanntgabe könnte den neuen Handelspakt zwischen den USA, Mexiko und Kanada untergraben.