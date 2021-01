Wegen Klage in NY: Einflussreicher US-Waffenlobbyverband NRA meldet Insolvenz an

Die Non-Profit-Organisation beantragte am Freitag vor einem Gericht in Dallas in Texas Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts, was der Organisation Luft für einen Umbau gibt. Ziel sei eine Umstrukturierung in eine texanische Organisation, wie es in einer Pressemitteilung hieß. In New York gebe es ein „korruptes politisches und regulatorisches Umfeld“, schrieb sie.