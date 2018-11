Wegen Kursmanipulation Ryanair in den USA verklagt

Der irische Billigflieger Ryanair und sein langjähriger Chef Michael O'Leary müssen sich in den USA wegen Kursmanipulation vor Gericht verantworten. Ein Aktionär reichte am Dienstag in New York Beschwerde ein. Er wirft der größten europäischen Fluggesellschaft vor, seine Beziehungen zum Personal geschönt dargestellt und damit die Investoren getäuscht zu haben. Die Wahrheit sei ans Licht gekommen, als das Unternehmen unter dem Druck der Belegschaft im vergangenen Jahr erstmals Gewerkschaften zugelassen habe und in diesem Sommer bestreikt worden sei. Ryanair war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.