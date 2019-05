Wegen Migrationsnotstand: Europarats-Kommissarin kritisiert Flüchtlingspolitik in Ungarn deutlich

StraßburgDie Menschenrechtskommissarin des Europarates, Dunja Mijatovic, hat den in Ungarn wegen der Flüchtlinge ausgerufenen Notstand als nicht gerechtfertigt kritisiert. Obwohl die Anzahl der Menschen, die Ungarn erreichten, stark gesunken sei, werde der 2016 ausgerufene Migrationsnotstand von der Regierung Viktor Orbans aufrechterhalten, erklärte Mijatovic am Dienstag in einem Bericht zur Lage der Menschenrechte in Ungarn.