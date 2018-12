Wegen Teilnahme an Protesten Istanbul erlässt Haftbefehl gegen Can Dündar

06. Dezember 2018 , aktualisiert 06. Dezember 2018, 02:14 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Türkeis Staatspräsident Erdogan lässt nicht locker. Er will den in Deutschland lebenden Journalisten Can Dündar im Gefängnis sehen. Der hatte türkische Waffenlieferungen an Syrien publik gemacht.