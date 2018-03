Chinesische Agentur senkt US-Kreditrating wegen Steuerreform

Bei einigen Experten rief die Entscheidung von Dagong Unverständnis hervor. "Das ergibt einfach keinen Sinn, wenn man sich die Zahlen anschaut", sagte Wirtschaftsprofessor Christopher Balding an der Peking University HSBC Business School in Shenzhen. "Die US-Wirtschaft hat sich zuletzt sehr gut entwickelt." So ist etwa die Arbeitslosenquote so niedrig wie seit etwa 17 Jahren nicht mehr. Die US-Botschaft in Peking war zunächst nicht für eine Reaktion erreichbar.