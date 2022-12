Weihnachten 90 Menschen überqueren Ärmelkanal auf kleinen Booten

26. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Kleine Boote, mit denen wohl Migranten den Ärmelkanal überquert haben, werden im Hafen aus dem Wasser geholt und dokumentiert. Bild: Bild: dpa

Auf zwei kleinen Booten haben 90 Menschen an Weihnachten die gefährliche Überfahrt nach Großbritannien unternommen. Die Migranten seien in ein Zentrum nach Dover an der Südküste Englands gebracht worden, teilte das britische Verteidigungsministerium am Montag mit. Insgesamt haben in diesem Jahr bislang offiziellen Zahlen zufolge mehr als 45.000 Menschen auf dem gleichen Wege den Ärmelkanal von Frankreich aus überquert - oft in kleinen, unsicheren Schlauchbooten. 2021 waren es rund 28.500.