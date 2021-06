Weißes Haus: Biden lehnt neuen republikanischen Vorschlag zum Infrastrukturprogramm ab

US-Präsident Joe Biden hat einen neuen Vorschlag der Opposition zum geplanten billionenschweren Infrastrukturprogramm abgelehnt. Die Offerte habe Bidens Ziele verfehlt, teilte Präsidialamtssprecherin Jen Psaki am Freitag in Washington mit. Die republikanische Senatorin Shelley Moore Capito hatte in einem Gespräch mit Biden eine Erhöhung um rund 50 Milliarden Dollar angeboten.