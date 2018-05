Weißes Haus: US-Justiz prüft mögliche FBI-Überwachung von Trumps Wahlkampf

WashingtonDie US-Ermittlungsbehörden gehen auf Bitte von Donald Trump dem Vorwurf nach, das FBI habe einen Spion in das Wahlkampflager des heutigen Präsidenten eingeschleust. Dies sei das Ergebnis eines Gespräches von Trump mit dem stellvertretenden Justizminister Rod Rosenstein am Montag in Washington, teilte das Weiße Haus mit.