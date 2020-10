Weißrussland Deutscher Botschafter in Weißrussland zu Gesprächen zurück nach Berlin

Der deutsche Botschafter in Weißrussland, Manfred Huterer, hat das Land vorübergehend verlassen. Er sei am Dienstag ausgereist, „um Gespräche in Berlin zu führen“, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Auswärtigen Amt. Nach dpa-Informationen will die Bundesregierung sich damit solidarisch mit Polen und Litauen zeigen, die ihre Botschafter bereits zuvor aus der weißrussischen Hauptstadt Minsk abgezogen hatten.