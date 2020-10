Weißrussland Maas schlägt EU-Sanktionen gegen Lukaschenko vor

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko soll nach dem Willen von Bundesaußenminister Heiko Maas nun auch persönlich mit EU-Sanktionen belegt werden. „Die Gewalt geht weiter. (...) Es gibt nach wie vor Verhaftungen von friedliebenden Demonstranten“, sagte der SPD-Politiker am Montag am Rande von Beratungen der EU-Außenminister in Luxemburg.