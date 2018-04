Weitere Bewohnertransfers um Damaskus: Syrische Rebellen ziehen sich aus Enklave nahe der Hauptstadt zurück

Beirut, BerlinSyrische Rebellen und ihre Familien sind einem Bericht des syrischen Staatsfernsehens zufolge aus drei Städten in der Gegend von Damaskus weggefahren. Mehrere Busse mit Hunderten Menschen an Bord seien aus Ruhaiba, Dschajrud und al-Nasrija in der Region Kalamun gefahren, berichtete Al-Ichbarija TV. Die Insassen würden in das Rebellenterritorium im Norden Syriens gebracht. Am Samstag könnten 3200 Aufständische wegziehen, hieß es. Die Räumungen sollen an weiteren Tagen fortgesetzt werden.