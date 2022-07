Weizenkrise Können wir die Hungerwaffe entschärfen?

Warum verschlimmert sich die Ernährungssituation weltweit?

Die Klimakrise, Bürgerkriege und Konflikte, dazu die steigenden Lebensmittelpreise: All das führt zu mehr Hunger auf der Welt. In Ostafrika etwa herrscht Dürre, in manchen Regionen regnet es schon das vierte Jahr in Folge kaum. Viele Menschen bauen einen Großteil ihrer Nahrung noch selbst an. Wenn sie vor Konflikten fliehen müssen, ist das nicht möglich. Menschen in Afrika, dem Nahen Osten oder auch Südostasien geben oft rund 70 Prozent ihres Einkommens für Nahrung aus. Die stark steigenden Kosten für Nahrungsmittel und Düngermittel führen dazu, dass sich viele ihre Einkäufe nicht mehr leisten können. „Die Not wird immer größer, zugleich macht die Inflation auch Hilfsgelder teurer“, sagt etwa Dagmar Pruin, Präsidentin der Hilfsorganisation Brot für die Welt. Nach Daten der Welthungerhilfe leidet in etwa jeder zehnte Mensch unter Hunger oder Mangelernährung – insgesamt 828 Millionen Menschen weltweit. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren gestiegen, seit Ausbruch der Coronapandemie hungern 150 Millionen Menschen mehr.