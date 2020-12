Der französische Präsident Macron ist derzeit als gewichtiger Advokat eines autonomeren und stärker abgeschotteten Europas unterwegs. Deutschland sollte – gerade nach dem EU-Austritt der Briten – in dieser Diskussion ein Gegengewicht setzen. In der Liberalisierung des Handels wurden in der Vergangenheit viele Fehler gemacht, etwa die Verlierer des Freihandels oder ökologische Aspekte aus den Augen verloren. Deutschland kann sich hier hervortun, indem es als international wirtschaftlich stark vernetztes Land eine gesellschaftlich ausgeglichenere und nachhaltigere Globalisierung fördert. Wer glaubt, auf die Signale stärkerer Liberalisierung im asiatisch-pazifischen Raum mit einer Rückkehr zu merkantilistischer Politik reagieren zu sollen, wird in Zukunft noch weiter an Boden verlieren.



Mehr zum Thema: Nils Schmid (SPD) über den chinesischen Vormarsch in der Handelspolitik und Deutschlands harte Kante gegenüber Huawei.