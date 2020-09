Leistungsgerechtigkeit – genauer Leistungsfähigkeit – ist ohnehin schon das Prinzip des deutschen Einkommenssteuersystems. Die progressive Gestaltung des Steuertarifs sorgt dafür, dass die reichste Hälfte der Haushalte fast das gesamte Aufkommen an direkten Steuern trägt. Indirekte Steuern, wie die Mehrwertsteuer, verändern das Bild nur, wenn man annimmt, dass die höhere Ersparnis der Besserverdienenden nicht irgendwann auch für den Konsum verwendet wird, und dann auch dem für alle gleichen Mehrwertsteuersatz unterliegt. Im internationalen Vergleich ist das deutsche Steuer- und Transfersystem sehr progressiv, was zum Beispiel der sehr deutliche Unterschied zwischen Maßen der Einkommensungleichheit vor und nach Umverteilung zeigt.

Höherverdienende leisten einen weit überproportionalen Anteil an den Steuerzahlungen. Das ist in Ordnung so und sorgt dafür, dass sie stärker als andere zur Finanzierung des Gemeinwesens herangezogen werden. Man kann aus verschiedenen Gründen der Meinung sein, das deutsche System müsse noch progressiver sein. Dabei sollte allen klar sein, dass dies gesamtwirtschaftliche Kosten hat, weil ein hohes Maß an Progressivität die Arbeitsangebotsentscheidung verzerrt. Und ob die Coronakrise dafür zwingende Argumente liefert, ist alles andere als klar.