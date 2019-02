 Weltgerichtshof: Großbritannien soll Inselgruppe an Mauritius zurückgeben

Großbritanniens jahrzehntelange Herrschaft über den Chagos-Archipel verstößt nach Überzeugung des Internationalen Gerichtshofes (IGH) gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker. London müsse die Inselgruppe im Indischen Ozean, zu der auch der US-Militärstützpunkt Diego Garcia gehört, daher „so rasch wie möglich“ an Mauritius zurückgeben, heißt es in einem am Montag veröffentlichen Gutachten des Weltgerichtshofes.