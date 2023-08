Weltgesundheitsorganisation Afghanistan: WHO warnt vor medizinischer Versorgungskrise

18. August 2023 | Quelle: dpa

Die Unterfinanzierung des afghanischen Gesundheitssektors könnte gravierende Folgen für acht Millionen Menschen im Land haben, warnt die WHO. Bild: Bild: dpa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor einer schweren Krise des Gesundheitssektors in Afghanistan gewarnt. Acht Millionen Menschen in dem krisengeschüttelten Land würden den Zugang zu notwendiger und potenziell lebensrettender medizinischer Versorgung verlieren, sollte die Unterfinanzierung des afghanischen Gesundheitssektors weiter gehen, teilte die Organisation mit.