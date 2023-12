Weltgesundheitsorganisation WHO: Verletzte in Gaza „verhungern und verdursten”

21. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Ein Krankenwagen fährt an Trümmern zerstörter Gebäude in Beit Lahia vorbei. Bild: Bild: dpa

Im nördlichen Gazastreifen gibt es laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) keine funktionierenden Krankenhäuser mehr. Patienten würden nicht nur wegen mangelnder medizinischer Versorgung sterben, sagte WHO-Hilfskoordinator Sean Casey am Donnerstag. „Sie verhungern und verdursten”, berichtete er in einer Videoschalte aus Rafah.