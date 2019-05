Welthandel: EU will WTO-Streitschlichtung mit Notfalllösung retten

BrüsselAngesichts der drohenden Blockade der Streitschlichtungsverfahren der Welthandelsorganisation (WTO) will die EU mit internationalen Partner eine Notfalllösung entwickeln. Dass das Berufungsgremium in Kürze wegen Unterbesetzung funktionsunfähig sein könnte, sei nicht zu akzeptieren, erklärte der derzeitige Vorsitzende des EU-Handelsministerrates, Stefan-Radu Oprea, am Montag nach Beratungen in Brüssel. Die EU werde deswegen andere WTO-Partner kontaktieren, um an einer Interimslösung zu arbeiten. Diese solle sicherstellen, dass der verbindliche Charakter der Streitschlichtungsverfahren bewahrt werden könne.