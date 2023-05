Auch wollen die G7-Staaten sensible Technologie schützen, die benutzt werden könne, „um militärische Fähigkeiten zu steigern, die den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit gefährden”, heißt es in einer Erklärung. Eine Möglichkeit ist, eigene Auslandsinvestitionen stärker in den Blick zu nehmen, was auf China abzielt. Jedes Land soll aber selbst entscheiden, wie es diese Frage angeht. Die USA arbeiten seit längerem an einer rechtlichen Grundlage für eine solche Vorabprüfung von Auslandsinvestitionen.