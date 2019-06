Welthandelsorganisation EU will US-Blockade der WTO umgehen

Die EU-Kommission will die US-Blockade der Welthandelsorganisation WTO umgehen. Sie plant dazu, mit möglichst vielen WTO-Mitgliedern bilateral Verträge zu schließen. Am Ende will sie das bei Handelsstreitigkeiten tätig werdende WTO-Berufungsgremium außerhalb der WTO nachbilden. Das geht aus einem Vertragsentwurf hervor, der der WirtschaftsWoche vorliegt.