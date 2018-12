Welthandelsorganisation USA kritisieren WTO und China scharf

Während das offiziell präsentierte Dokument gegenüber der Europäischen Union einen eher versöhnlichen Ton anschlägt und den transatlantischen Handel als „entscheidende Säule des Wohlstands in den Vereinigten Staaten und Europa“ bezeichnet, und nur kurz und vage von „lange bestehenden, systemischen zollfremden Handelshemmnissen in der EU“ spricht, macht es China schwere Vorwürfe: „In einem intensiven multilateralen Dialog auf höchster Ebene haben die Vereinigten Staaten versucht, erhebliche Handelsprobleme zu lösen und auch China zu bewegen, eine marktorientierte Politik zu betreiben und ein verantwortlicheres Mitglied der WTO zu werden. Diese bilateralen Bemühungen waren weitgehend erfolglos – nicht wegen Versagens der US-Politiker, sondern weil chinesische Politiker nicht interessiert waren sich in Richtung einer wahren Marktwirtschaft zu bewegen“, heißt es in dem offiziellen amerikanischen Dokument. Für die Zukunft droht die US-Regierung, sie werde „weiterhin rigoros US-Handelsgesetze als Gegenmittel einsetzen in Übereinstimmung mit WTO-Regeln, wenn US-Interessen verletzt werden durch unfair gehandelte oder steigende Importe aus China.“ Man werde auch „alle anderen notwendigen Schritte unternehmen, um schädliche staatliche, nicht marktliche Methoden und Praktiken Chinas im Zaum zu halten, sogar wenn diese nicht voll und ganz den vorgesehenen WTO-Strafen entsprechen“.