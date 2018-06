Brauner will daher mehr Durchgriffsrechte der WTO-Spitze durchsetzen, die derzeit eher als neutrale Servicestelle für die Mitglieder agiert. „Das Sekretariat der WTO braucht eigene Initiativrechte. Wir müssen raus aus der Defensive. Das Sekretariat muss deutlicher Kritik an den Mitgliedern üben ­- und sie nachdrücklicher an ihre Pflichten erinnern dürfen.“