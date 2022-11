Weltklimakonferenz COP27 Alle wissen, was zu tun ist! Wirklich?

In Ägypten stellte der amerikanische Sondergesandte fürs Klima, John Kerry, ein Modell des Emissionshandels vor, das einen freiwilligen Handel mit CO2-Zertifikaten für Unternehmen vorschlägt. Doch es gerät mit den Uno-Vorschlägen gegen Greenwashing in Konflikt, jenem Vorgehen, bei dem Unternehmen oder Staaten vor allem umweltverträglich wirken wollen, ihr Handeln dem aber tatsächlich nicht so entspricht. Das geplante US-Instrument soll privates Geld von den USA in Schwellenländer leiten und dort die Energiewende finanzieren. Dafür soll es umgekehrt freiwillige CO2-Verschmutzungsrechte geben. So etwas sehen die Experten rund um UN-Generalsekretär António Guterres als fragwürdig an.