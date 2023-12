Clara Duvigneau von Fridays for Future richtete einen scharfen Appell an die „Anführer des globalen Nordens”, die seit Jahrzehnten zu wenig beim Klimaschutz täten. „Echtes Handeln meint: Alle Kohle, Gas- und Öl-Projekte müssen gestoppt werden - ohne Schlupflöcher”, sagte sie. „Wir haben euch im Blick. Wir sind wütend und wir sind enttäuscht. Wir sind ermüdet von all euren leeren Versprechen. Hier auf der COP muss ein kompletter Ausstieg aus allen fossilen Energien beschlossen werden.”