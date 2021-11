Weltklimakonferenz in Glasgow Der Sprengsatz in Artikel 6 des Pariser Abkommens

Die Profis wissen schon, warum. Schließlich sind auch wegweisende Einigungen, wie etwa vor sechs Jahren 2015 in Paris, nur Etappenerfolge und oft weniger konkret als sie versprechen. Damit wären wir bei den härtesten Brocken, die nun in vier Tagen Endspurt noch aus dem Weg geräumt werden müssen. So sagten alle Länder 2015 zwar zu, dass sie das Nötige tun würden, damit die Erde sich nicht um mehr als zwei Grad erwärme im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung. Besser noch: nicht um mehr als 1,5 Grad. Auch dafür gab es Verpflichtungen und Versprechen.