Weltklimakonferenz in Glasgow Jetzt soll der Kapitalismus den Klimaschutz retten

In der Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) haben sich Vertreterinnen von Finanzinstituten zusammengefunden, die mehr als 90 Billionen Dollar an Assets vereinen. Carney forderte die Regierungen der großen Volkswirtschaften auf, schnell die politischen Rahmenbedingungen herzustellen. Dieses notwendige Umschwenken auf Klimaschutz wiederum werde das Finanzsystem weltweit verändern, werde Finanzströme umlenken und den Umbau in anderen Teilen der Welt befördern.