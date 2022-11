Weltklimakonferenz: Warum der neue Klimafonds ein Problem werden dürfte

Das Wichtigste an diesem so ungewissen Fonds, der einst Milliarden aufnehmen soll, ist allerdings: In der wenig erfolgreichen Weltklimakonferenz COP 27 im ägyptischen Sharm el-Sheikh lenkte die Verhandlung über solche Zahlungen für „Loss and Damage“ vom Kern des Themas ab, das viel dringender zu klären und einfacher zu messen ist: Wie wird das Ziel erreicht, dass die Erde sich höchstens um 1,5 Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung erwärmt? Und was müssen die einzelnen Staaten, die Wirtschaft und Verbraucherinnen dafür tun? Das Ziel ist kaum noch einzuhalten und wird immer schwerer zu erreichen sein, je mehr Zeit hier auf internationaler Bühne verplempert und für weniger zentrale Themen verwendet wird.



Zu Beginn der 1990er Jahre forderten zuerst die kleinen Inselstaaten eine solche Entschädigung der internationalen Gemeinschaft. Sie werden existenziell von steigenden Meeresspiegeln bedroht. Zugleich haben sie den Klimawandel kaum mit verursacht und haben selbst auch keine Möglichkeit, ihn aufzuhalten. Zuletzt wurden die gewaltigen Folgen der Klimakrise gegenwärtig, als in Pakistan mehr als 1400 Menschen durch Monsunfluten starben und weite Teile des Landes unter Wasser gesetzt wurden. Die Wirtschaftsleistung des bevölkerungsreichen Landes in Südasien schrumpfte dadurch um zwei Prozent.