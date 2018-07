Weltkonjunktur: US-Handelsstreit mit China kann auch die EU hart treffen

Daimler hat bereits seine Gewinnaussichten reduziert und führt als Grund die gestiegenen Kosten an, die mit den neuen Zöllen einhergehen. BMW warnte US-Handelsminister Wilbur Ross in einem Brief vergangenen Freitag, dass die Zölle es dem Unternehmen erschweren würden, seine in Spartanburg in South Carolina produzierten Wagen in China zu verkaufen. Dies führe „potenziell zu einem stark reduzierten Exportvolumen sowie negativen Auswirkungen auf Investitionen und Arbeitsplätze in den USA“.