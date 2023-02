Weltmacht Indien Die gefährliche Herrschaft der Oligopole

Ein weiteres Problem ist, dass „Make in India“ sich zu einem Unterstützungsinstrument für arbeitsintensive Industrien wie Autos, Traktoren und Lokomotiven entwickelt hat. Während die Arbeitsintensität der Produktion in jedem Land mit großen Mengen an Arbeitskräften ein wichtiger Faktor ist, sollte sich Indien lieber auf Branchen konzentrieren, in denen es einen komparativen Kostenvorteil hat. Dazu zählen Technologie und IT, künstliche Intelligenz, Unternehmensdienstleistungen und Fintech. Es braucht weniger Motorroller und mehr Start-ups, die sich mit dem Internet der Dinge befassen. Die Politik sollte die dynamischen Sektoren wie in anderen erfolgreichen asiatischen Volkswirtschaften durch Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen fördern.