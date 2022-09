Weltpolitik Diese Folgen hat Europas Energiekrise für die Welt

Es ist unwahrscheinlich, dass die europäische Energiekrise in Europa bleibt. Schon jetzt treibt die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen die Preise auf der ganzen Welt in die Höhe – vor allem in Asien, da die Europäer andere Abnehmer für Brennstoffe aus nicht-russischen Quellen überbieten. Besonders hart werden die Folgen für einkommensschwache Energieimporteure in Afrika, Südostasien und Lateinamerika sein.



Lebensmittelknappheit und hohe Preise für das, was verfügbar ist, könnten in diesen Regionen ein noch größeres Problem darstellen als Energie. Der Krieg in der Ukraine hat die Ernte und die Transportwege für große Mengen an Weizen und anderen Getreidesorten beeinträchtigt. Große Lebensmittelimporteure wie Ägypten haben Grund, wegen der politischen Unruhen nervös zu sein, die häufig mit steigenden Lebensmittelkosten einhergehen.